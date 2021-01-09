Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили вопрос обмена пленными

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Состоялась встреча глав спецслужб Армении и Азербайджана, сообщил в субботу пресс-центр Службы нацбезопасности Армении.

По его данным, на встрече были обсуждены вопросы обмена пленными и поиска без вести пропавших.

В пресс-центре уточнили, что глава СНБ Армении Армен Абазян и руководитель Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев встретились на нейтральной территории между армянским населенным пунктом Ерасх и границей Нахичеванской автономной республики

Как отметили в ведомстве, контакты по этой теме продолжаются.

Накануне в Минобороны России сообщили, что в Карабах вернулись более 47 тысяч беженцев.

В соответствии с договоренностями президентов России, Азербайджана и премьера Армении, с 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня в Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.