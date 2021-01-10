Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры по Карабаху 11 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 11 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что переговоры в Москве состоятся по инициативе президента РФ. На встрече планируется обсудить реализацию заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года. Особое внимание будет уделено помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, говорится в сообщении.

Предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. В ноябре Путин, Пашинян и Алиев приняли заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану.