Министр Индонезии подтвердил крушение самолета севернее Джакарты

В кризисном центре в аэропорту Сукарно-Хатта в Индонезии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади подтвердил информацию о том, что пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу, сообщает газета Jakarta Globe.

"Он разбился возле острова Лаки", - приводит издание его слова.

Также министр сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая 10 детей, и 12 членов экипажа.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли связь с пассажирским самолетом компании Sriwijaya Air, который вылетел из столицы страны Джакарты в Понтианак на острове Калимантан.

Позднее поступала информация об обнаружении обломков в Яванском море.

В министерстве транспорта Индонезии сообщили, что власти приступили к поисково-спасательным операциям.