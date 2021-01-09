В Иране пригрозили выслать инспекторов МАГАТЭ из-за санкций США

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тегеран вышлет из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 21 февраля, если до этого срока не прекратят действовать санкции США против Ирана, заявил в субботу член президиума иранского парламента Ахмад Амирабади.

"Если санкции против Исламской Республики Иран не отменят к 21 февраля, особенно в финансовой, банковской и нефтяной сферах, мы, несомненно, вышлем из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии", - приводит слова парламентария агентство Mehr.

"Мы даем американцам один месяц, так как новая администрация США начинает работу 21 января, - пояснил Амирабади. - У них есть время до 21 февраля предпринять действия по отмене санкций, иначе Исламская Республика Иран встанет на защиту своего народа".

Он подчеркнул, что одной из целей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана была отмена антииранских санкций, чего не произошло.

Как добавил депутат, "мы не видим никаких причин выполнять наши обязательства, пока санкции не отменят".

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из СВПД, считая это соглашение неудачным и не гарантирующим то, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. Так, возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.

Ожидается, что избранный президент США Джо Байден может попытаться вернуться к выполнению условий СВПД.