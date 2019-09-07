Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств по СВПД

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иран полностью снимает любые ограничения на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере в рамках сокращения исполняемых им обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил на пресс-конференции представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди.

Он подтвердил, что Иран начал выполнение данных мер уже в пятницу. Слова Камалванди в субботу приводят региональные СМИ.

Кроме того, Камалванди объявил, что Иран приступил к запуску 40 центрифуг типа IR-4 и IR-6. Он отметил, что в последующие два месяца всего начнут функционировать 164 установки IR-4.

Кроме этого, Камалванди заявил о готовности Ирана довести уровень обогащения урана до 20% и выше. По сообщению агентства "Тасним", он заявил, что у Ирана "пока что нет планов по сокращению мониторинга МАГАТЭ".

Камальванди на пресс-конференции призвал европейских участников соглашения СВПД осознать, что времени на его спасение остается мало.

Он отметил, что действия Ирана не следует считать нарушением обязательств. "Речь идет о корректировке, которая учитывает права и обязательства сторон", - сказал Камальванди.

Позднее агентство "Мехр" сообщило, что в воскресенье ожидается визит и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруты.

Судьба СВПД

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

В рамках СВПД Иран взял на себя обязательство сократить количество центрифуг по обогащению урана с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика обязалась в течение 15 лет снизить степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

В соответствии с условиями СВПД Тегеран ранее обязался перепрофилировать атомный объект в Фордо под производство стабильных изотопов.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана. 8 мая 2019 года Иран в ответ объявил о поэтапном снятии с себя обязательств в рамках договора.