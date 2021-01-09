Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с катастрофой

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо телеграмму соболезнования в связи с авиакатастрофой.

"Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы", - говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.

Путин попросил президента Индонезии передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу и упал в Яванское море. Министр транспорта Индонезии сообщил, что всего на борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая десять детей, и 12 членов экипажа.