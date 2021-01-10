Назарбаев поздравил "Нур Отан" с победой на выборах в мажилис Казахстана

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, председатель партии власти "Нур Отан" (Nur Otan, "Свет Отечества") Нурсултан Назарбаев поздравил однопартийцев с убедительной победой на парламентских выборах.

"Казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны, улучшение благосостояния с нашей партией", - заявил в избирательном штабе партии Назарбаев, сославшись на результаты экзит-полов, согласно которым "Нур Отан" набирает около 72% голосов.

Экс-президент Казахстана назвал победу партии результатом "большой слаженной работы" и поблагодарил однопартийцев.

"Проведена технологичная, результативная кампания. Мы обновились, в наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения. Были подготовлены народные программы по развитию каждого района, города и области. "Нур Отан" - партия реальных дел, ясных целей", - заявил Назарбаев.

По данным ЦИК, парламентские выборы в Казахстане прошли в воскресенье при явке 63,3%.

Опросы свидетельствуют, что в нижнюю палату парламента республики также проходят Демократическая партия "Ак Жол" с 10,2% голосов и "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9-9,5% голосов. Остальные партии, по данным экзит-полов, не набирают 7% голосов избирателей, необходимых для прохождения в нижнюю палату парламента страны.