Полиция в Алма-Ате задержала участников оппозиционного митинга

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате на площади Республики в воскресенье задержаны несколько десятков человек, пришедших на акцию против парламентских выборов, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Сотрудники полиции задерживают людей и отправляют их в автозаки. Задержанные - предположительно, представители движения "Оян, Казахстан" ("Проснись, Казахстан") - пытались пробиться к основной массе митингующих, находящихся в оцеплении бойцов СОБРа.

В воскресенье на площади Республики в Алма-Ате представители создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и представители движения "Оян, Казахстан" проводят акцию протеста. Митингующие скандируют "Бойкот!" Подходы к площади и сама площадь оцеплены.

На улице Сатпаева восточнее проспекта Назарбаева СОБРом блокирована еще одна группа движения "Оян, Казахстан". Участники акции взяты в плотное кольцо.

На площади Астана в Алма-Ате также проводятся задержания, предположительно, представителей запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" экс-банкира Мухтара Аблязова. Он покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы. Ранее в соцсетях Аблязов призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.

В воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.