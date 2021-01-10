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Партия власти "Нур Отан" побеждает на парламентских выборах в Казахстане

Москва. 10 января. INTERFAX.RU -Партия власти "Нур Отан" (Nur Otan) получает большинство в мажилисе (нижней палате парламента Казахстана), набрав на выборах 71,97% голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса избирателей на выходе с участков, проведенного исследовательским институтом "Когамдык пикир" ("Общественное мнение") по заказу портала Zakon.kz.

Согласно экзит-полам, второе место на выборах в воскресенье заняла Демократическая партия "Ак Жол", за которую проголосовали 10,18% избирателей. На третьем месте - "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей, сообщила директор института Айнур Мажитова.

Респондентам задавали один вопрос: "За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?".

Опрос проводился на 600 избирательных участках, были опрошены 24 тыс. избирателей в Нур-Султане, Алма-Ате, Шымкенте, во всех областных центрах, городах районного значения, малых городах и сельских населенных пунктах. Погрешность опроса находится в пределах 2%.

По данным ЦИК Казахстана, явка избирателей составила 63,3%. На предыдущих выборах в парламент Казахстана в 2016 году явка избирателей превышала 77%.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Законодательством республики не предусмотрен показатель минимально необходимой явки избирателей для признания выборов состоявшимися. Для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо в ходе выборов преодолеть 7% барьер.

Казахстан Нур-Отан Ак Жол Народная партия Казахстана

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