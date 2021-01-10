В Алма-Ате полиция несколько часов блокирует группу демонстрантов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Несколько десятков представителей создаваемой "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан", более шести часов остаются заблокированными в центре Алма-Аты.

Противники выборов вышли на митинг к полудню по местному времени и практически сразу были вязы в плотное кольцо бойцами СОБРа. Подходы к площади и сама площадь оцеплены. Полицейские задержали несколько десятков человек, пытавшихся пробиться к заблокированным участникам митинга.

Тем временем на площади Астана в Алма-Ате были задержаны практически все участники протестной акции, предположительно представляющие запрещенное движение "Демократический выбор Казахстана" беглого экс-банкира Мухтара Аблязова. Ранее в соцсетях Аблязов призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги в крупных городах Казахстана.

В воскресенье в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.