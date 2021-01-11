25 дел о внутреннем терроризме возбуждено после беспорядков в Капитолии

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США Джейсон Кроу по результатам разговора с министром армии США Райаном Маккарти сообщил в твиттере, что после беспорядков в здании конгресса было возбуждено по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме.

Он также разместил заявление по итогам разговора с Маккарти.

"Министр Маккарти заявил, что по меньшей мере 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства", - говорится в заявлении конгрессмена.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

Маккарти также сообщил Кроу, что в Минобороны США осведомлены о "возможных будущих угрозах, исходящих от террористов в дни перед и в момент инаугурации, и работают совместно с федеральными и местными правоохранительными органами для координации подготовки мер безопасности".

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.