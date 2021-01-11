Мэр Вашингтона призвала усилить меры безопасности из-за инаугурации Байдена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Призываю МВБ скорректировать свой подход к инаугурации несколькими конкретными способами и изложила их в письме исполняющему обязанности министра Вулфу (Чад Вулф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности - ИФ)", - написала Боузер в твиттере.

I strongly urge the United States Department of Homeland Security to adjust its approach to the Inauguration in several specific ways, and have outlined them in the following letter to Acting Secretary Wolf. pic.twitter.com/GaxUWfFbxk — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 10, 2021

В письме, которое она также опубликована в твиттере, Боузер назвала беспорядки в Капитолии 6 января "беспрецедентным террористическим актом" и перечислила меры, которые необходимо принять для защиты Вашингтона в преддверии инаугурации Байдена 20 января.

Так, она попросила Вулфа продлить уже объявленный специальный период безопасности с 11 по 24 января, а также провозгласить декларацию о предчрезвычайном положении для округа Колумбия, чтобы усилить координацию между федеральными правоохранительными органами для обеспечения безопасности федеральных зданий.

Боузер также попросила Минюст США поручить ФБР проводить ежедневные брифинги по вопросам безопасности с 11 по 24 января, а МВБ отменить разрешения на любые общественные собрания на этот период и не выдавать новые.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.