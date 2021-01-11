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Мэр Вашингтона призвала усилить меры безопасности из-за инаугурации Байдена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер попросила министерство внутренней безопасности (МВБ) США принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Призываю МВБ скорректировать свой подход к инаугурации несколькими конкретными способами и изложила их в письме исполняющему обязанности министра Вулфу (Чад Вулф, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности - ИФ)", - написала Боузер в твиттере.

В письме, которое она также опубликована в твиттере, Боузер назвала беспорядки в Капитолии 6 января "беспрецедентным террористическим актом" и перечислила меры, которые необходимо принять для защиты Вашингтона в преддверии инаугурации Байдена 20 января.

Так, она попросила Вулфа продлить уже объявленный специальный период безопасности с 11 по 24 января, а также провозгласить декларацию о предчрезвычайном положении для округа Колумбия, чтобы усилить координацию между федеральными правоохранительными органами для обеспечения безопасности федеральных зданий.

Боузер также попросила Минюст США поручить ФБР проводить ежедневные брифинги по вопросам безопасности с 11 по 24 января, а МВБ отменить разрешения на любые общественные собрания на этот период и не выдавать новые.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.

Штурм Капитолия

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США Вашингтон Дональд Трамп Джо Байден Мюриэл Боузер

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