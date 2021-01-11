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Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса

Мелания Трамп осудила беспорядки в здании Конгресса
Первая леди США Мелания Трамп
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп в понедельник выступила с осуждением беспорядков, которые произошли в здании Конгресса на прошлой неделе.

"Я решительно осуждаю акты насилия, произошедшие в Капитолии. Насилие недопустимо", - говорится в заявлении супруги президента США. Американские СМИ отмечают, что это первый комментарий первой леди США на эту тему.

"Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе", - отметила Мелания Трамп.

Она добавила, что сожалеет в связи с гибелью шести человек, в том числе двух сотрудников полиции Капитолия, и выразила поддержку их близким.

Первая леди США призвала прекратить насилие и "сосредоточиться на том, что объединяет американцев".

Кроме того, она поблагодарила миллионы американцев, которые поддерживали ее с Дональдом Трампом на протяжении четырех лет пребывания в Белом доме. "Для меня было честью всей моей жизни быть Первой леди", - отметила Мелания Трамп.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать насилие в контексте происходящего.

Штурм Капитолия

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Мелания Трамп США

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