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ЦИК Киргизии сообщил о 50 жалобах на нарушения в ходе выборов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - 50 сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в день голосования на досрочных выборах президента Киргизии в минувшее воскресенье, сообщил член ЦИК Киргизии Тынчтык Шайназаров на брифинге в понедельник.

По его словам, больше всего жалоб поступило на действия участковых избирательных комиссий.

"Зафиксировано по одному факту подкупа избирателей и использования административного ресурса. Также были жалобы на нарушение предвыборной агитации, неисправности оборудования и преждевременной отметке избирателей. Со стороны правоохранительных органов проведена проверка выявленных фактов, по некоторым сообщениям проверка продолжается", - отметил Шайназаров.

Замглавы МВД Киргизии Октябрь Урмамбетов заявил на брифинге в понедельник, что нарушений порядка на президентских выборах было в пять раз меньше, чем на парламентских в октябре: в минувшее воскресенье сотрудники МВД Киргизии зарегистрировали 112 нарушений, 4 октября 2020 года - 580 нарушений.

После подсчета 98% голосов на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,2% побеждает Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране в октябре минувшего года после беспорядков, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.

Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,69% голосов, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Киргизии. Третье место с 2,38% занимает бизнесмен Бабур Тольбаев.

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли 10 января, боролись 17 кандидатов. Явка избирателей превысила 39%.

Киргизия Садыр Жапаров Адахан Мадумаров

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