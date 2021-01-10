Садыр Жапаров пообещал изменить Конституцию Киргизии за два месяца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Конституционная реформа в Киргизии состоится в ближайшие два месяца, заявил лидирующий в президентской гонке кандидат на пост главы государства Садыр Жапаров.

"После референдума, который состоялся сегодня, конституционное совещание должно внести проект новой конституции в парламент, а тот - назначить дату референдума по изменению конституции. Думаю, это состоится в ближайшие два месяца", - сказал Жапаров на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что до проведения реформы страна будет жить со старой конституцией. "После конституционной реформы будет новое правительство, новый парламент, который будет избираться по смешанной системе - по партийным спискам и одномандатным округам", - заявил Жапаров.

"Все реформы должны закончиться до 1 июня", - подчеркнул он.

Политик отметил, что говорить об изменении состава правительства в связи с проведением президентских выборов пока рано. "Необходимо дождаться итогов голосования", - добавил Жапаров.

Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,14% после подсчета 97,5% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,7% голосов. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 39,26%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. Большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике.