Арестованный экс-президент Киргизии на выборах бросил в урну чистый бюллетень

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, находящийся в заключении, в воскресенье проголосовал на досрочных выборах главы государства, но не поддержал никого из кандидатов, сообщил его адвокат Замир Жоошев на своей странице в социальной сети.

"Атамбаев, находясь в колонии, принял участие в выборах, но на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень", - написал Жоошев.

По его словам, в рамках референдума о форме правления Атамбаев проголосовал за парламентаризм.

Кандидат Садыр Жапаров лидирует на досрочных президентских выборах в Киргизии с 79,14% после подсчета 97,5% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,7% голосов. Для участия в выборах ЦИК Киргизии зарегистрировала 17 кандидатов. Явка на выборах, по предварительным данным, составила 39,26%.

Жапаров пришел к власти в стране в минувшем году после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Вместе с досрочными выборами главы государства в Киргизии в воскресенье прошел референдум о форме правления. Более 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления в республике.

Атамбаев, занимавший пост президента Киргизии до прихода к власти Сооронбая Жээнбекова, после выборов 2017 года был лишен президентской неприкосновенности, ему были предъявлены обвинения в коррупции.

4 января из-за ухудшения состояния здоровья Атамбаев был переведен из СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии в колонию больничного типа.