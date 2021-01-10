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Идущий вторым кандидат в президенты Киргизии не признал итоги выборов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров, занимающий, по предварительным данным, второе место на досрочных президентских выборах в Киргизии, не признает итоги голосования.

Он заявил журналистам в воскресенье, что во время голосования его наблюдатели фиксировали нарушения и подавали жалобы в ЦИК. В связи с этим он намерен провести консультации со своим штабом по поводу обжалования результатов в ЦИК.

"Основная поддержка Жапарова - это фейк, и будущее страны будет омрачено тяжелыми последствиями", - утверждал Мадумаров.

Кандидат не намерен собирать сторонников и проводить митинги за отмену итогов голосования, а также не намерен сотрудничать с новыми властями, не думает о возможной должности в новых органах власти.

По предварительным данным ЦИК, Мадумаров занял второе место на досрочных выборах президента Киргизии, набрав 6,7% голосов. Лидером гонки является Садыр Жапаров: за него, по предварительным данным, поступившим почти со 100% избирательных участков, проголосовали более 79,24% избирателей.

Киргизия Адахан Мадумаров

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