YouTube заморозил канал Трампа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Администраторы видеохостинга YouTube удалили на канале президента США Дональда Трампа видеозапись, которая "недавно спровоцировала насилие". Теперь владельцам аккаунта временно запретили загружать на канал новые ролики, сообщили представители YouTube телекомпании CNN и изданию Axios.

Какая именно видеозапись была удалена, не уточняется. За это видео канал получил "страйк", что означает семидневный запрет на загрузку нового контента. Запрет может быть продлен, отметил представитель сервиса. Кроме того, на канале отключена возможность комментировать, это решение в компании объяснили риском провокации насилия в комментариях.

До сих пор YouTube оставался единственной крупной интернет-платформой, которая не ограничивала Трампа.

В день штурма Капитолия Facebook и Twitter временно заблокировали президенту США доступ к его аккаунтам. Затем основатель Facebook Марк Цукерберг объяснил, что с учетом сложившейся ситуации было принято решение продлить блокировку Трампа в Facebook и Instagram на неопределенный срок, как минимум до инаугурации Джо Байдена 20 января. Аккаунт Трампа в Twitter вскоре был заблокирован навсегда.