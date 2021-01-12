Оппозиция Армении негативно оценила итоги встречи Пашиняна, Алиева и Путина

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Армянская оппозиция негативно оценивает итоги переговоров премьер-министра республики Никола Пашиняна с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, прошедших в Москве 11 января.

"Армянская повестка в Москве была провалена. Приоритетным вопросом армянской повестки было возвращение пленных, но видим, что в Москве подписан документ, где нет ни слова о пленных. В Москве не было обсуждено ни одного вопроса по армянской повестке", - заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян журналистам во вторник.

Депутат парламента Армении, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян заявил журналистам, что главный вопрос армянской стороны - возвращение пленных из Азербайджана - не решен.

"О каких коммуникациях, о каких дорогах может идти речь, когда нерешенным остается главный вопрос по возвращению пленных. Руководитель проигравшей страны не мог решить никакого вопроса, не мог решить проблему пленных, о чем он громогласно заявлял до визита в Москву", - отметил Абовян.

Турция и Азербайджан "реализуют свою мечту - свяжутся через территорию Армении", сказал он. "Разве это победа?", - отметил Абовян.

Вице-председатель возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии Армен Ашотян счел странным создание трехсторонней рабочей группы по вопросу разблокирования региональных коммуникаций в то время как не создана аналогичная комиссия по вопросу военнопленных.

"Либо Пашинян изначально не придал важности этому вопросу, либо не в состоянии решить проблему. Его необходимо отстранить от власти, только таким образом проблемы могут быть решены. Пашинян не в состоянии представлять интересы Армении", - сказал Ашотян местным СМИ.

Встреча в Кремле

Встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла в Кремле накануне, 11 января. Переговоры продолжались около четырех часов.

Алиев и Пашинян впервые встретились после завершения вооруженного противостояния в зоне карабахского конфликта.

По итогам переговоров стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе, заявил глава российского государства.

Путин пояснил, что речь идет о "конкретных шагах по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов". "С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств: Азербайджана, Армении и России", - сказал президент России.