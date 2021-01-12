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На митинг в поддержку Трампа в Сан-Франциско пришел всего один человек

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - У штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско накануне, 11 января, прошел митинг в поддержку действующего президента США Дональда Трампа и против решения этой компании о блокировке аккаунта американского лидера в сети микроблогов, однако акция получилась немногочисленной - на нее пришел всего один человек, пишет сайт The Verge.

Как отмечает портал, о планах устроить акцию протеста у здания штаб-квартиры Twitter было объявлено на одном из форумов сторонников Трампа. Однако в итоге на митинг пришла всего одна женщина. У штаб-квартиры также были замечены два противника Трампа, приветствовавшие решение Twitter о блокировке аккаунта политика.

The Verge также отмечает, что к зданию стянули значительные силы полиции - около 30 сотрудников правоохранительных органов. Акция прошла без инцидентов. При этом сама штаб-квартира компании пустовала, так как ее сотрудников еще в марте перевели на домашний режим работы из-за ситуации с коронавирусом.

Блокировка Трампа в соцсетях

Ранее в январе Twitter объявил о решении бессрочно заморозить личный аккаунт Трампа, так как компания сочла его публикации способными провоцировать насилие. "По итогам внимательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и учитывая контекст, в котором они были сделаны, а также то, как их интерпретировали на нашей платформе и за ее пределами, мы решили пойти на бессрочную блокировку аккаунта", - говорилось в сообщении компании.

Также был заблокирован доступ Трампа к его аккаунтам в Facebook и Instagram. Недовольство владельцев упомянутых соцсетей вызвали недавние публикации американского политика, в которых он, как считается, косвенно призывал демонстрантов к насильственным действиям на недавней акции протеста в Вашингтоне.

В итоге сторонники Трампа прорвались в здание конгресса, а несколько человек погибли в ходе беспорядков.

Twitter США Сан-Франциско Дональд Трамп

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