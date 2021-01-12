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Делегация ВОЗ по поиску источника коронавируса прилетит сразу в Ухань

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Эксперты ВОЗ начнут поиски источника коронавируса COVID-19 в четверг непосредственно с города Уханя, где он и был впервые обнаружен, заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Согласно плану, имеющемуся у нас на данный момент, они 14 января прилетят из Сингапура в Ухань, если будет дальнейшая информация, Китай готов со всеми ей поделиться", - приводит слова Чжао Лицзяня телеканал CGTN.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее приветствовал скорое начало международной миссии для определения происхождения коронавируса.

"Мы рады, что международная команда ученых - видные эксперты из десяти институтов и стран - начинают поездку в Китай, чтобы поучаствовать в научном исследовании с их китайскими коллегами по вопросу происхождения вируса", - заявил он на брифинге в понедельник, 11 января.

В экспертную группу ВОЗ входят ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

Первый случай коронавируса COVID-19 был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог перейти к человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Ухань Китай Чжао Лицзянь Коронавирус

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