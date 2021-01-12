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Эксперты ВОЗ изучат Ухань без надежды найти там источник коронавируса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Участник миссии ВОЗ по поиску источника происхождения коронавируса Фабиан Лентдертц считает, что Ухань будет лучшей стартовой точкой исследования вопроса, хотя и совершенно необязательно, что источник будет обнаружен именно в этом городе. Его мнение приводит Guardian.

Пандемия коронавируса

"Речь не идет о том, чтобы доказать вину Китая, или указать, что "это началось вот отсюда, плюс-минус три метра, - заявил ученый, профессор-эпидемиолог Института Роберта Коха. Он подчеркнул, что цель экспедиции - неполитическая и группа просит СМИ не "показывать пальцем" на предполагаемых виновных "в стиле Трампа".

По его словам, целью миссии будет сбор информации и отслеживание возможных путей распространения инфекции, чтобы собранные данные в итоге позволили бы снизить риски.

Уже известно, что ближайший родственник коронавируса переносится летучими мышами, но только предстоит выяснить, кто был первоисточником вируса и были ли у него промежуточные носители между мышами и человеком, объяснил Лентдертц. На данном этапе невозможно сказать, кто передал человеку коронавирус - люди, ходившие за удобрением в пещеры с летучими мышами, или, например, домашний скот, и произошло ли это на том самом уханьском рынке животных и морепродуктов, добавил он.

Несмотря на то, что власти Китая предлагали ВОЗ проверить версию о происхождении COVID-19 из других стран, ученый считает, что Ухань будет лучшей стартовой позицией миссии, поскольку именно там впервые подробно описали случаи этой инфекции у человека. В ходе сбора данных может оказаться, что первоисточник вируса мог находиться в другой провинции Китая или вовсе в другой стране, признал он.

Ученый убежден, что уханьскую вспышку инфекции нельзя изучать удаленно.

"Действительно важно видеть места, где все произошло, оценивать условия, осмотреть рынок в Ухане, институт вирусологии, увидеть фермы по разведению диких животных, потенциальное связующее звено между вирусом и людьми", - отметил профессор.

В МИД КНР заявили, что миссия прилетит в Ухань 14 января. В группу вошли ученые из России, США, Вьетнама, Великобритании, Судана, Катара, Нидерландов, Австралии, Дании, Германии, Кении и Японии.

Ухань спустя год после начала пандемии

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Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
Ухань Китай коронавирус институт Роберта Коха Фабиан Лентдертц

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