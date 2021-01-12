Великобритания усилит наказание за отказ следовать ограничениям против COVID-19

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Нарушители ограничительных мер в Великобритании по борьбе с коронавирусом COVID-19 столкнутся с усиленными действиями полиции, а также с денежным взысканием, заявила во вторник министр внутренних дел страны Прити Пател.

"Смысл моего сегодняшнего послания любому, кто отказывается поступать верно, предельно ясен: если вы не вносите свою лепту, соблюдение нормативных положений обеспечат наши самоотверженные офицеры полиции, которые рискуют жизнями", - цитирует телеканал Sky News слова Пател на пресс-конференции.

"И я поддержу их, чтобы защитить нашу национальную систему здравоохранения и спасти жизни", - подчеркнула министр.

Она отметила, что из-за обеспокоенности по поводу роста случаев заражений коронавирусом полиция будет активизирует свои действия.

В то же время Пател отметила, что "большинство населения" страны следует правилам, но есть небольшое число людей, которые " не соблюдают правила" и тем самым "подвергают риску здоровье народа".

По словам председателя совета начальников национальной полиции Мартина Хьюитта, правоохранительные органы уже выписали 45 тыс. штрафов за невыполнение рекомендаций по соблюдению ограничительных мер. Он отметил, что определенное число жителей страны все еще отказываются следовать правилам по сдерживанию распространения COVID-19.

Хьюитт в частности сообщил, что недавно сотрудники полиции прервали вечеринку на лодке и остановили микроавтобус, полный людей. Организаторам вечеринки выписали штраф в размере 10 тыс. фунтов стерлингов.

В Англии с 4 января действует уже третий общенациональный локдаун. Такие меры призваны помочь в борьбе против "британского" штамма коронавируса COVID-19, который отличается повышенной скоростью распространения.

В соответствии с правилами, все магазины, торгующие не жизненно важными товарами, закрыты. Рестораны могут работать только на вынос. Школы и университеты работают в удаленном режиме. Жителей Англии просят дольше оставаться дома, а людям из группы повышенного риска выходить только для занятий спортом и необходимости посещения медучреждений.

Англичанам разрешаются поездки на работу, если это совершенно необходимо. Также разрешены выходы в продуктовые магазины и аптеки.

Жителям можно раз в день выходить на улицу для занятий спортом. Также можно перемещаться по Англии для оказания помощи нуждающимся в уходе людям. Наконец, из дома разрешается выходить в случае проблем со здоровьем или экстренных происшествий.

Британские СМИ сообщали, что 8 января в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 - 68 тыс. 53. Также был установлен рекорд по смертности - 1 тыс. 325. Телеканал Sky News приводит мнение экспертов, согласно которому теперь один из 50 жителей Англии и один из 30 жителей Лондона инфицирован вирусом.

Во вторник суточный прирост заражений в стране составил 45 533, при этом за последние 24 часа в стране скончались 1 243 инфицированных.

С начала пандемии в Великобритании зафиксировали свыше 3,1 млн случаев COVID-19, более 45,5 тыс. заразившихся скончались. Между тем, более 1,4 млн британцев выздоровели.