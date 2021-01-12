Врач из Charite заверил в надежности вакцин от коронавируса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Прививка от COVID-19 надежна и не имеет долгосрочных последствий, уверяет главврач инфекционного отделения берлинской университетской клиники Charite Андрей Трампуш.

"Прививка действительно надежна, у нее нет долгосрочных последствий, а у вируса есть", - сказал он журналистам в Берлине во вторник.

По его словам, утверждение касается как вакцины производства Pfizer и Biontech, так и препаратов других производителей.

При этом Трампуш отметил, что побочные эффекты от вакцины против COVID-19 бывают часто, но это нормально. "Примерно в 30% случаев появляется покраснение на месте укола, в 10% случаев у пациентов появляется температура на следующий день", - сказал он журналистам в Берлине во вторник. Также возможны аллергические реакции, указал Трампуш.

"Реакции на прививку появляются относительно часто, но это хорошо - чем больше последствий, тем лучше, это значит, что вакцина работает", - сказал он.

По словам Трампуша, среди пациентов клиники Charite около половины граждан готовы вакцинироваться. "Есть клиники, в которых не проводится разъяснительной работы, и там готовность людей к вакцинации составляет 30%", - сказал он.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки в Германии зарегистрировано 12 802 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1 933 826 человек.