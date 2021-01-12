Pfizer изучит возможность регистрации вакцины от COVID-19 в России

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американская Pfizer Inc рассматривает возможность регистрации своей вакцины от коронавируса в России, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе компании во вторник.

"Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе, не ответив при этом на вопрос, когда это может произойти.

Накануне в пресс-службе компании Pfizer "Интерфаксу" сообщили, что в 2021 году они будут поставлять разработанную с BioNTech вакцину от COVID-19 только по заключенным государственным соглашениям.

Между тем, ранее источники на фармрынке и в госструктурах сообщили "Интерфаксу", что Россия в 2021 году, скорее всего, не получит вакцину Pfizer, на государственном уровне закупок препарата в РФ не планируется.

"Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется", - сказал собеседник агентства.