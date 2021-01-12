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США ради расширения вакцинации от COVID-19 откажутся от резерва вакцин

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти США для расширения охвата населения, вакцинируемого от коронавируса COVID-19, более не будут держать резерв вакцин, которые должны были выдаваться в качестве второй дозы тем, кто уже получил первую дозу препарата. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения США Алекса Азара.

При этом он сослался на то, что на этот шаг можно пойти благодаря устойчивому графику производства вакцин компаниями Pfizer Inc. и BioNTech, а также Moderna Inc.

"(Темпы производства - ИФ) достаточно предсказуемы, чтобы сказать – люди смогут получить вторую дозу вакцины благодаря их текущему производству", - считает Азар.

Он сообщил, что американская администрация будет рекомендовать властям штатов расширить категории вакцинируемых – первым делом, включить в них здоровых людей старше 65 лет, а также младше 65 лет с заболеваниями и патологиями. Также министр сказал, что администрация хочет направить команды специалистов местным властям для помощи в вакцинации.

По данным СМИ, из 24,5 млн доз вакцин, к данному моменту распределенных по США, использованы пока были 8,9 млн. Между тем, эксперты указывали, что темпы вакцинации следует ускорить, а местным властям нужно больше ресурсов для проведения полноценной вакцинационной кампании.

Между тем, указывают СМИ, избранный президент США Джо Байден, как ожидалось, позднее на этой неделе должен был объявить об аналогичном подходе в отношении запаса вакцин, о котором говорил Алекс Азар.

Всего в США, по данным статистического портала Worldometers, диагностированы свыше 23,1 млн случаев вируса при более чем 386,2 тыс. летальных исходов. Вылечились более 13,6 млн человек. США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев вируса и по смертности.

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