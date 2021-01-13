Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

Эффективность китайской вакцины в Бразилии оказалась почти на 30% ниже заявленной

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Эффективность вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac на клинических испытаниях в Бразилии оказалась почти на 30% ниже той, о которой заявляли ранее, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на бразильский исследовательский институт Бутантан в Сан-Паулу.

На прошлой неделе институт объявил, что вакцина Sinovac эффективна в 78% случаях, если болезнь протекает в легкой форме, и в 100% случаях, если форма заболевания тяжелая.

В миреВ Перу приостановили клинические испытания китайской COVID-вакциныЧитать подробнее

Однако теперь бразильские эксперты объявили, что эффективность препарата составляет 50,4%. Руководитель клинических исследований в Бутантане Рикарду Паласиос заявил, что новые данные появились, когда к испытаниям подключили пациентов с "очень легкими" симптомами коронавируса, например, с головной болью. В то же время он подчеркнул, что в тех случаях, когда болезнь протекает тяжелее, эффективность вакцины действительно выше.

На испытаниях в Индонезии вакцина Sinovac показала эффективность в 65,3% случаев, в Турции - в 91,5%.

Для утверждения применения вакцины регулирующими органами ее эффективность должна быть выше 50%.

Бразилия занимает третье место в мире по числу заражений коронавирусом, уступая только Индии и США. С начала пандемии здесь заболели более 8 млн человек, более 204 тыс. умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Бразилия Sinovac

Новости по теме

Новости

Правительство Эстонии уйдет в отставку

Пандемия коронавируса

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции

Премьер-министр Эстонии подал в отставку из-за подозрений его партии в коррупции
Выборы в США - 2020

YouTube заморозил канал Трампа

Что случилось этой ночью: среда, 13 января

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США одобрила резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку для отстранения Трампа

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');