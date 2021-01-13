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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:24Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 91 594 383+703 003

В мире от COVID умерли 1,96 млн человек из более 91,5 млн заразившихся

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 91 594 383, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 962 219, выздоровели более 64 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 22 838 110 инфицированных, зафиксировано 380 670 летальных исходов и вылечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за сутки выросло до 10 495 147, число погибших - до 151 529, выздоровели более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Там за время пандемии заболели 8 195 637 человек, из них умерли 204 690, вылечились более 7,2 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 252,7. В США на 1 млн жителей скончались 1 173 человека, Индии - 109, Бразилии - 960.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 января 2021 годаПандемия коронавируса
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