Депутат Госдумы попал в реанимацию из-за COVID-19

Фото: Денис Гришкин/Ведомости/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Один депутат Госдумы, заразившийся коронавирусом, сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Он сказал это на церемонии открытия нового здания Парламентской библиотеки, не назвав имени заболевшего.

"У нас переболело более трети депутатского корпуса, два депутата ушли из жизни", - напомнил он.

По словам спикера, несмотря на эти вызовы, нужно делать все для того, чтобы поддержать работоспособность парламента.

О том, что больше трети депутатского корпуса уже переболели коронавирусной инфекцией, Володин говорил в конце декабря. До этого он отмечал, что пять депутатов заразились повторно.

В декабре умер заразившийся коронавирусом депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.