Сотрудники информагентства "БелаПАН" сообщили об обыске

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В редакцию белорусского информагентства "БелаПАН" пришли сотрудники Следственного комитета с обыском, сообщила в фейсбуке журналист агентства Татьяна Бубликова. Она отметила, что адвокату не разрешили присутствовать при следственных действиях.

По словам Бубликовой, обыски проходили по делу, возбужденному в отношении бывшего сотрудника агентства, медиаменеджера и журналиста Александра Александрова.

После обыска в редакции никого не здержали, сообщила в телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов в четверг. По сведениям организации, из офиса забрали несколько единиц техники.

Официальный представитель управления СК по Минску Екатерина Гарлинская рассказала "Интерфаксу", что обыск проводился "органом дознания по поручению управления Следственного комитета по Минску в рамках расследуемого уголовного дела по фактам массовых беспорядков, произошедших в столице".

Александров перестал выходить на связь 12 января днем. 13 января стало известно, что он задержан. Об этом дежурный РУВД сообщил директору компании "БелаПАН" Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже журналиста.

Представитель УСК Минска в среду сообщила "Интерфаксу", что Александров находится в статусе подозреваемого по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Минске.