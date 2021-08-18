Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Информагентство "БелаПАН" сообщило об обысках у сотрудников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - К сотрудникам информационной компании "БелаПАН" утром 18 августа пришли с обысками, сообщил сайт агентства. Позднее телеграм-каналы сообщили, что сайты Belapan.by и naviny.media стали недоступны и в Белоруссии, и за ее пределами.

"О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты "БелаПАН" "Naviny.by" Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева", - сообщило агентство.

Перестали выходить на связь директор - главный редактор "БелаПАНа" Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков. Позднее жена Щербакова сообщила, что после обыска его повезли на допрос.

В Белоруссии 14-15 июля прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов. Всего за десять дней в середине июля у журналистов и редакциях прошло больше 60 обысков.

"TUT.BY" еще в 2020 году был лишен статуса СМИ, в мае - заблокирован, а сотрудники издания стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов, затем издание признали экстремистским и запретили распространять его информацию. В июле экстремистским был признан телеканал "БелСат" и заблокирован за нарушение закона о СМИ сайт издания "Наша нiва".

Белоруссия БелаПАН Ирина Турчина Ирина Левшина Захар Щербаков

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 18 августа

Афганистан во власти талибов

Талибы лишены доступа к счетам афганского правительства в банках США

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 2 тысячам

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

Лесной пожар уже второй день бушует к северу от Афин

В Шотландии рекордное число людей умерло от алкоголя во время локдауна

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии

МИД РФ пообещал адекватный ответ на высылку дипломата из Северной Македонии
Афганистан во власти талибов

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане

Талибы дали первую пресс-конференцию после захвата власти в Афганистане
Афганистан во власти талибов

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами
Афганистан во власти талибов

Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном

Талибы не исключили участия женщин в руководстве Афганистаном
Афганистан во власти талибов

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');