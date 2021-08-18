Информагентство "БелаПАН" сообщило об обысках у сотрудников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - К сотрудникам информационной компании "БелаПАН" утром 18 августа пришли с обысками, сообщил сайт агентства. Позднее телеграм-каналы сообщили, что сайты Belapan.by и naviny.media стали недоступны и в Белоруссии, и за ее пределами.

"О проведении обыска успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор интернет-газеты "БелаПАН" "Naviny.by" Александр Зайцев и бухгалтер компании Екатерина Боева", - сообщило агентство.

Перестали выходить на связь директор - главный редактор "БелаПАНа" Ирина Левшина и журналист Захар Щербаков. Позднее жена Щербакова сообщила, что после обыска его повезли на допрос.

В Белоруссии 14-15 июля прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов. Всего за десять дней в середине июля у журналистов и редакциях прошло больше 60 обысков.

"TUT.BY" еще в 2020 году был лишен статуса СМИ, в мае - заблокирован, а сотрудники издания стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов, затем издание признали экстремистским и запретили распространять его информацию. В июле экстремистским был признан телеканал "БелСат" и заблокирован за нарушение закона о СМИ сайт издания "Наша нiва".