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"Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока 2"

"Академик Черский" вернулся в зону достройки "Северного потока 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" в Калининграде. Архивное фото
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц пребывания у берегов Калининграда вернулся в зону достройки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

Рядом с трубоукладчиком находятся суда снабжения "Умка" и "Errie". На рейде порта Мукран - логистической базы проекта - находится снабженец "Иван Сидоренко".

Датское агентство по мореплаванию ранее сообщало, что с 15 января в датских водах возобновит стройку газопровода трубоукладчик "Фортуна". В настоящее время пока он пришвартован в порте Висмар. О работах "Академика Черского" датские власти пока не информировали (при том, что при проведении морских работ вокруг судна устанавливается запретная зона).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2 460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

Дания Академик Черский Северного потока 2

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