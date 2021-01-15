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Оппозиция выступила за создание международного трибунала по Белоруссии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция настаивает на создании международного уголовного трибунала по Белоруссии, заявил руководитель народного антикризисного управления (НАУ), член президиума Координационного совета Павел Латушко.

"Мы еще раз обращаемся к международным институтам - о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси", - сказал Латушко в пятницу. Видео размещено в телеграм-канале НАУ.

Оппозиционная инициатива, объединяющая бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, в пятницу разместила в интернете запись. Утверждается, что она сделана во время выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года.

Латушко пообещал передать эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно - официальным властям России и США. "Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим", - заявил оппозиционер. "ГУБОПиК, ОМОН и другие подразделения, верные Лукашенко, - это на самом деле террористические организации. Мы сделаем все возможное, чтобы таковыми их официально признали на международном уровне", - добавил он.

Запись с позволением калечить

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Человек на записи (представители инициативы утверждают, что это Карпенков - ИФ) говорит, что погибший на протестах в августе Александр Тарайковский "умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь".

По словам этого человека, "в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают "коктейли Молотова", - те же террористы, это лишние люди в нашей стране". "И этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том небольшом совещании, которое проводил глава государства", - добавляет он.

"Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога", - говорит человек на записи.

"Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка - этаж, кормили - этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", - заявляет он.

Агентство "Интерфакс-Запад" запросило комментарий МВД по поводу опубликованной записи.

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста.

Белоруссия Павел Латушко

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