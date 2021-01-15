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МВД Белоруссии назвало фейком запись выступления о "лагерях для острокопытных"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии назвали фейком аудиозапись, которую распространила оппозиционная организация бывших силовиков BYPOL. На записи человек с голосом, похожим на голос замминистра Николая Карпенкова, объясняет, что нужно калечить агрессивных протестующих, и упоминает создание лагеря "для особо острокопытных".

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", - заявила представитель МВД Ольга Чемоданова.

BYPOL 15 января обнародовала аудиозапись, предположительно, сделанную 30 октября 2020 года. В описании к ролику говорится, что на записи нынешний замминистра внутренних дел Карпенков выступает перед личным составом управления МВД, которым он ранее командовал.

Говорящий, в частности, назвал первого погибшего участника протестов Александра Тарайковского "пьяницей и дебилом", и сказал, что тот "умер от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь". В августе в МВД обещали разобраться в обстоятельствах гибели Тарайковского, а министр Юрий Караев не исключал, что тот мог погибнуть от нелетального оружия.

Говорящий также объяснял, что в отношении атакующих демонстрантов нужно в упор применять нелетальное оружие: "Чтобы понял, что он натворил и что наделал, когда придет в сознание".

"Ну, нанесите ему что-то, получается, в каком виде… Либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга — туда ему и дорога", - говорит голос на записи.

Оппозиционеров он назвал террористами и лишними людьми.

Он также сообщил о решении "сделать лагерь, ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для острокопытных, для отселения, и поставить колючую проволоку по периметру". "Два помещения сделать: топка, этаж, чтобы кормили, этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", - говорит оратор.

Один из лидеров оппозиции Павел Латушко обещал передать эту аудиозапись в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также властям России и США.

"Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим, - заявил оппозиционер. - ГУБОПиК, ОМОН и другие подразделения, верные Лукашенко, - это на самом деле террористические организации. Мы сделаем все возможное, чтобы таковыми их официально признали на международном уровне".

Протесты в Минске

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Белоруссия МВД Александр Тарайковский Николай Карпенков BYPOL Ольга Чемоданова Павел Латушко

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