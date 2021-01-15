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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
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В Бразилии больницы вынуждены выбирать, кого из COVID-больных спасать

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Рост числа заражений коронавирусом в Бразилии привел к дефициту кислорода во многих больницах, сообщает "Би-би-си".

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в штате Амазонас. Местные медики предупреждают, что "много пациентов" из-за нехватки кислорода и врачебной помощи могут погибнуть.

В свою очередь Daily Mail отмечает, что в некоторых больницах из-за нехватки кислорода врачи вынуждены выбирать, кому из пациентов помочь, а родственники сами привозят кислородные баллоны для своих близких. Ситуация настолько серьезная, что часть нековидных больных были выписаны, чтобы их койки отдать зараженным COVID-19.

Местные СМИ, в частности, Folha de Sao Paulo, пишут, что в некоторых больницах медики вручную проводят вентиляцию легких.

В Бразилии было зарегистрировано более 205 тысяч погибших от COVID-19, по этому показателю страна уступает только США. Рост числа заражений был зафиксирован после того, как в Бразилии был отмечен новый штамм коронавируса, а столица штата Амазонас, город Манаус, оказался эпицентром.

Власти признают, что система здравоохранения города не справляется с ситуацией, а сотни человек оказались в очереди на больничные койки. СМИ пишут, что как минимум на одном кладбище Манауса также сформирована очередь из пытающихся похоронить близких.

Как отмечает Daily Mail, ситуация в Манаусе особенно тревожная, поскольку ранее эксперты надеялись, что в городе уже сформирован популяционный иммунитет против коронавируса, так как там в первую волну было заражено до 70% жителей. Всплеск заболеваемости означает, что либо первоначальные оценки были неверны, либо что новый штамм заражает уже переболевших людей с иммунитетом, а это делает вакцинацию бесполезной.

Ранее сообщалось, что в Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР. Все заболевшие побывали в штате Амазонас.

Бразилия коронавирус

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