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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило полсотни
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - До 56 человек выросло количество погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси, сообщило Национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

По его данным, более 800 человек получили ранения, около 15 тысяч лишились крова и ищут убежище в горах или переполненных центрах для размещения пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на острове в ночь на пятницу. Эпицентр находился в шести км к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км.

Индонезия Сулавеси

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