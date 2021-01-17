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Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии

Генконсул США в Екатеринбурге опровергла сообщения о закрытии дипмиссии
Генконсульство США в Екатеринбурге
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла информацию об отъезде сотрудников дипмиссии из города.

"Возможно, вы слышали, что я сейчас в Вашингтоне? А может быть, читали, что я в Нью-Йорке (...). На самом деле я здесь, в Екатеринбурге, как и вся наша команда", - сообщила Сторроу на видео, размещенном на официальной странице Генконсульства в соцсетях.

По ее словам, деятельность сотрудников дипмиссии ограничена из-за пандемии.

"Но я приглашаю вас смотреть наши онлайн-программы, мы будем держать вас в курсе новостей", - отметила Сторроу.

Агентство Associated Press сообщало, что в декабре прошлого года администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. "Коммерсантъ" писал, что власти США рассматривают вариант полного закрытия обоих генеральных консульств.

США Россия Екатеринбург Эми Сторроу

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