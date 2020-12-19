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Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ

Администрация Трампа решила закрыть последние два генконсульства США в РФ
Генконсульство США во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России, сообщает Associated Press со ссылкой на текст уведомления.

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На прошлой неделе Госдепартамент заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.

Уведомление было направлено Конгрессу 10 декабря. В нем говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

После закрытия генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей". Вашингтон и другие страны Запада считают, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим агентом "Новичок" российскими спецслужбами в Англии. Москва обвинения отвергает.

США Россия Владивосток Екатеринбург

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