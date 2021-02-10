Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

"Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", - сказал Броварец, слова которого приводятся на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду на то, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом пересмотрит решение о закрытии генконсульства. По его мнению, "данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами".

"Приморский край - это более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это 23% торговли ДФО. Владивосток - место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке", - добавил Броварец.

Впервые о возможном закрытии двух последних генконсульств США в России - в Екатеринбурге и во Владивостоке - "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил в конце прошлого года. По сведениям Associated Press, администрация экс-президента США Дональда Трампа намеревалась навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В уведомлении Конгрессу говорилось, что закрытие станет "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

В случае закрытия этих генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей" - бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, которые якобы были отравлены российскими спецслужбами в Англии.

В январе генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла информацию об отъезде сотрудников дипмиссии из города.

США Россия Владивосток Андрей Броварец

Новости по теме

Новости

Сенат США признал импичмент Трампу конституционным

Возобновился транзит газа через Литву в Калининградскую область

В Сенате США начались дебаты о конституционности импичмента Трампу

В Сенате США начались дебаты о конституционности импичмента Трампу

Еще две мутации коронавируса обнаружили в Великобритании

Что произошло за день: вторник, 9 февраля

Боррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о Навальном

Боррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о Навальном

Литовских политиков озадачила приостановка транзита газа через Литву в Калининград

Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ

Боррель допустил возможность новых санкций ЕС против РФ
Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19

В ВОЗ сочли крайне маловероятным лабораторное происхождение COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');