В МИД РФ допустили полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, сообщил руководитель представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец.

"Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", - сказал Броварец, слова которого приводятся на сайте правительства Приморского края.

Дипломат выразил надежду на то, что новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом пересмотрит решение о закрытии генконсульства. По его мнению, "данное решение идет вразрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами".

"Приморский край - это более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это 23% торговли ДФО. Владивосток - место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке", - добавил Броварец.

Впервые о возможном закрытии двух последних генконсульств США в России - в Екатеринбурге и во Владивостоке - "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил в конце прошлого года. По сведениям Associated Press, администрация экс-президента США Дональда Трампа намеревалась навсегда закрыть генконсульство во Владивостоке и временно приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. В уведомлении Конгрессу говорилось, что закрытие станет "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

В случае закрытия этих генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей" - бывшего сотрудника ГРУ и его дочери, которые якобы были отравлены российскими спецслужбами в Англии.

В январе генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу опровергла информацию об отъезде сотрудников дипмиссии из города.