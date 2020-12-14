"Ъ" узнал о возможном закрытии двух генконсульств США в России

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти США рассматривают вариант полного закрытия своих генеральных консульств в Екатеринбурге и Владивостоке, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломатические источники.

"По данным нескольких дипломатических источников, рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью", - говорится в публикации.

Приостановку работы генконсульства США во Владивостоке в дипмиссии обосновали противоэпидемическими мерами, при этом в Госдепартаменте тогда выразили надежду, что генконсульство возобновит работу, "как только это позволит ситуация", напоминает издание.

Однако в итоге в Госдепартаменте пришли к выводу, что ситуация в ближайшее время заметно лучше не станет. Тем более что визовое обслуживание россиян американцы со ссылкой на нехватку персонала ограничили задолго до коронавируса, уточняется в статье.

Газета обратилась в посольство США, но там не смогли оперативно предоставить официальный комментарий о возможности закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке, пишет "Коммерсантъ".