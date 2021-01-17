Глава Евросовета призвал власти РФ освободить Навального

По его словам, "политизация судебной системы недопустима"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал недопустимым задержание по прибытии в московский аэропорт из Германии российского оппозиционера Алексея Навального.

"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо", - написал Мишель в воскресенье вечером в твиттере.

"Я призываю российские власти немедленно освободить его", - заявил глава Евросовета.

Вслед за председателем Европейского совета немедленно освободить Навального призвал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отметив, что российские власти "должны уважать права Алексея Навального".

По словам главы дипломатии ЕС, высказавшегося в твиттере, "политизация судебной системы недопустима".

Как ранее сообщили в пресс-бюро столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в воскресенье в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд.

"Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - говорится в пресс-релизе.