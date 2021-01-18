ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ЕС обсуждает возможный ответ на ситуацию, складывающуюся вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, заявил в понедельник представитель главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Процесс предложения, подготовки санкций и ограничительных мер носит конфиденциальный характер. Когда решение принято, а это требует единогласного согласия всех стран-членов, тогда об этом будет сообщено соответствующим образом. Сейчас страны обсуждают, каким может быть лучший и самый эффективный ответ на это достойное сожаления событие", - сказал он на брифинге.

Стано повторил, что в ЕС осудили задержание Навального и призвали Россию немедленно освободить его.

Как сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии Навальный задержан в аэропорту "Шереметьево" за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. Там добавили, что он с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, а до решения суда он будет находиться под стражей.