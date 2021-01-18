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ФСИН попросила суд арестовать Навального

ФСИН попросила суд арестовать Навального
Алексей Навальный с супругой Юлией в аэропорту Шереметьево
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ФСИН попросила Химкинский городской суд арестовать политика Алексея Навального, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Судья Химкинского суда рассмотрит это ходатайство уже в понедельник в здании УВД Химок, говорится в сообщении начальника 2-го отдела полиции УМВД Химок, которое адвокат опубликовал в интернете. Выездное заседание суда должно было начаться 18 января в 12:30.

Навальный 17 января прилетел в Москву из Германии, где с августа проходил лечение и реабилитацию. По прилете он был задержан полицейскими еще до того, как успел пройти паспортный контроль в аэропорту "Шереметьево". Летевшую вместе с ним адвоката Ольгу Михайлову к нему не пустили.

Затем столичное управление ФСИН объявило, что политика задержали по требованию этой службы за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он должен был отмечаться как условно осужденный по делу "Ив Роше". Ведомство добавило тогда, что меру пресечения Навальному определит суд.

Глубокой ночью адвокат Михайлова сообщила, что Навального доставлии во 2-й отдел УМВД Химок.

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Химки МВД ФСИН Алексей Навальный Москва Германия Шереметьево Вадим Кобзев Ольга Михайлова

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