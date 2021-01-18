Глава МИД Великобритании потребовал освободить Навального

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержание российскими властями оппозиционера Алексея Навального.

"Ужасает, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Рааб в твиттере.

"Вместо того, чтобы преследовать Навального, России следует объяснить, каким образом химическое оружие могло быть использовано на российской земле", - добавил он.

Как сообщили в пресс-бюро московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В ведомстве отметили, что меру пресечения для Навального определит суд, а до заседания оппозиционер будет находиться под стражей.