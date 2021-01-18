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Россия вышлет двух нидерландских дипломатов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Из России вышлют двух нидерландских дипломатов в ответ на высылку из Нидерландов двух дипломатов из России, которых заподозрили в шпионаже, сообщил российский МИД.

18 января на Смоленскую площадь был вызван временный поверенный в делах королевства в России Йоост Райнтьес. Ему был заявлен "решительный протест в связи с безосновательным объявлением "persona non grata" в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников" российского посольства "за якобы деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом"", говорится в пресс-релизе.

Нидерландских дипломатов вышлют из Росии по принципу взаимности. Им дали две недели на сборы и отъезд.

10 декабря Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила, что сорвала операцию сотрудника СВР на территории королевства. Спецслужба заявила, что "сотрудник разведки, который работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией", занимался шпионажем в сфере науки и технологий. Ему помогал еще один сотрудник СВР, также работавший в посольстве и имевший аккредитацию дипломата. По версии AIVD, первый из них "контактировал с лицами, у которых был доступ к секретной информации и сфере высоких технологий" и которые получали за свои данные деньги.

В Москве назвали эти обвинения бездоказательными и пообещали принять зеркальные меры.

AIVD Нидеранды Москва МИД СВР

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