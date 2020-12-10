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Нидерланды выдворят двух российских дипломатов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нидерланды в четверг приняли решение выслать двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже, сообщила Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

"Недавно AIVD сорвала секретную операцию сотрудника Службы внешней разведки Российской Федерации", - говорится в заявлении службы.

По ее данным, второй дипломат выполнял роль помощника. Оба россиянина являются сотрудниками российского посольства в Гааге.

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