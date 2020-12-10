Москва пообещала ответить на высылку двух дипломатов из Нидерландов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия ответит на высылку двух российских дипломатов из Нидерландов, заявили "Интерфаксу" в четверг в посольстве РФ в Гааге.

"В посольстве России подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персона нон-грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом", - заявили в российской дипмиссии.

"Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было. Ответные меры с нашей стороны последуют", - сказали в посольстве.

Ранее Общая служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила, что Нидерландские власти в четверг решили выслать двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

"Недавно AIVD сорвала секретную операцию сотрудника Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. Сотрудник разведки, который работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией, был вовлечен в шпионскую деятельность в сфере науки и технологий", - говорится в заявлении службы.

"Второй сотрудник СВР России, который также работал в российском посольстве в Гааге с дипломатической аккредитацией, выступал помощником", - сообщает AIVD. МВД страны объявило обоих дипломатов "персона нон грата".

Как отмечается, что первый дипломат "контактировал с лицами, у которых был доступ к секретной информации и сфере высоких технологий". Более того, некоторые из них "получали вознаграждение" в обмен на информацию.