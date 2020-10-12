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Москва в качестве ответной меры вышлет из РФ 2 болгарских дипломатов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия объявила persona non grata двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве в качестве ответной меры на высылку сотрудников российского торгпредства в Софии, сообщает МИД РФ.

"12 октября Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве "persona non grata"", - говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

В МИД РФ подчеркнули, что данный шаг является "ответной "зеркальной" мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре двоих заместителей Торгового представителя России в Софии".

23 сентября в МИД Болгарии сообщили, что двое сотрудников российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже, объявлены persona non grata и должны покинуть страну в 72 часа.

По данным прокуратуры страны, два российских дипломата были причастны к шпионажу. По информации местных СМИ, надзорное ведомство полагает, что два российских гражданина вели разведывательную деятельность с 2016 года по настоящее время и собирали информацию о болгарской армии.

Болгария МИД РФ София

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