Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:13Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Боррель заявил, что ЕС не может помешать "Северному потоку-2"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - При том, что Еврокомиссия (ЕК) всегда отрицала значимость газопровода "Северный поток-2" для Евросоюза, это частный проект, которому ЕК не может мешать, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Речь идет о проекте, задуманном консорциумом частных предприятий. (Евро)комиссия неоднократно указывала, что этот газопровод не диверсифицирует энергетическое снабжение союза, тогда как это одна из целей ЕС, которой он добивается в рамках энергетической политики", - сказал высокий представитель Евросоюза по иностранным делам. Во вторник он отвечал на вопросы евродепутатов после дебатов на пленарной сессии Европарламента. В ходе них обсуждался арест в Москве российского оппозиционера Алексея Навального.

Парламентарии высказывались за дополнительные экономические санкции ЕС против России за нарушения прав человека и основных свобод. В том числе депутаты призывали противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Повторив, что этот проект не соответствует целям Евросоюза, Боррель еще раз подчеркнул, что "речь о частном проекте, и мы не можем помешать этим предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие".

"Но если эти предприятия завершат строительство газопровода, они должны знать, что будут должны управлять им в соответствии с законодательством Европейского союза. Это все, что мы можем сделать. Во всяком случае, на уровне Европейского союза", - ответил высокий представитель ЕС европейским депутатам.

ЕС ЕК Северный поток-2 Жозеп Боррель

Новости по теме

Новости

LME задумалась об отказе от полуторавековой традиции торгов на ринге

LME задумалась об отказе от полуторавековой традиции торгов на ринге

США ввели санкции против трубопрокладчика "Фортуна" и его владельца

США ввели санкции против трубопрокладчика "Фортуна" и его владельца

Bild сообщила об отказе немецкой Bilfinger SE от участия в "Северном потоке 2"

Bild сообщила об отказе немецкой Bilfinger SE от участия в "Северном потоке 2"

США отключили телефонные линии в генконсульстве РФ в Нью-Йорке

Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

Казахстан пригрозил РФ ответными мерами из-за ограничения ввоза томатов

В китайском Даляне 10 судов из РФ больше месяца ждут выгрузки рыбы

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию
Пандемия коронавируса

Индийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививку

Индийская фармкомпания рассказала, кому не стоит делать COVID-прививку

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване

Сторонники экс-президента Армении Кочаряна устроили митинг в Ереване
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');