США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Handelsblat.

США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.