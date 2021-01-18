Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"

США введут санкции против российского трубоукладчика "Фортуна"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Handelsblat.

США уже проинформировали о своих планах Германию и других европейских партнеров.

В миреВ ФРГ опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока 2"Читать подробнее

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.

США Фортуна Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Парижский Диснейленд из-за пандемии отложил открытие на два месяца

Испанский туризм пережил худший год за последние полвека

Службы безопасности заблокировали Капитолий, где репетировали инаугурацию Байдена

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Европе ударили рекордные морозы

В Европе ударили рекордные морозы

ЕС начал обсуждать возможный ответ на задержание Навального

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна

Найдены тела трех моряков с затонувшего у берегов Турции судна
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к COVID-вакцине

Западные страны призвали освободить Навального

Западные страны призвали освободить Навального

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе

Лавров заявил о возможности блокировки Telegram на Западе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');